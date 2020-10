Le pagelle di Lozano - Regala un assist al Benevento e resta troppo largo: netto passo indietro

Un netto passo indietro dopo la partenza strepitosa in campionato. "Ha confermato il calo evidenziato contro l'AZ Alkmaar in Europa League"; "S'inabissa e se ne sta così largo da non arrivare mai a lui, né lui alla squadra. L'unico guizzo sul rigore non concesso"; "Non è la fotocopia di Callejon, non può ricoprire il ruolo dell'ispanico. Si fa vedere in zona gol con scarso profitto": bastano le pagelle dei tre grandi quotidiani sportivi, rispettivamente La Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport e Tuttosport, a riassumere la prova deludente di Hirving Lozano nel derby di ieri col Benevento. Con una prima mezz'ora da incubo, tanti appoggi sbagliati (compreso quello che lancia i sanniti per l'1-0) e un cambio marcia nella ripresa che non dà però grandi risultati. Così non va, insufficienza quasi all'unanimità per il messicano ex PSV.

Questi tutti i voti odierni di Hirving Lozano:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

TuttoNapoli: 6