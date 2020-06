Le pagelle di Luis Alberto: anche se le gambe non ci sono, il piede non tradisce

Il gol è decisivo, quello del 2-1, e arriva con una gran bella botta da fuori. Subito dopo Luis Alberto mette il dito davanti alla bocca e zittisce tutti i critici. E' lui l'uomo-copertina del successo della Lazio sulla Fiorentina, sebbene la sua condizione non sia eccezionale. Come da Tuttomercatoweb.com, dai quotidiani arriva una sfilza di 7 in pagella, a cominciare da La Gazzetta dello Sport, secondo cui è "da applausi l'azione con cui confeziona il gol".

"Anche se le gambe non ci sono, il piede non tradisce", scrive il Corriere della Sera. Stesso voto anche da Tuttosport, comunque abbastanza critico perché lo spagnolo è "a lungo irritante" prima della rete. Mezzo voto in meno, invece, dal Corriere dello Sport, che sottolinea i suoi tiri imprecisi. Calcia "così male come non aveva mai fatto in tutto il girone d'andata", si legge ancora.

I VOTI DI LUIS ALBERTO:

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Lalaziosiamonoi.it: 7