Le pagelle di Luis Alberto - Delizia con i soliti numeri, ma si sfoga per la sostituzione

vedi letture

Il migliore in campo della Lazio, anche se non sono mancate alcune polemiche. Luis Alberto torna a deliziare i biancazzurri, da applausi il gol segnato, come spiega La Gazzetta della Sport: "La rete che sblocca la gara e tutte le iniziative più importanti della Lazio. Delizia con i soliti numeri di classe pura". Il Corriere dello Sport lo premia come migliore (7,5), ma non risparmia le critiche allo spagnolo: "Deliri di onnipotenza. Una prodezza che tocca vertici sublimi e uno sfogo immotivato per la sostituzione. L'azione è da applausi: palla rubata a Danilo, Cavalcata, tunnel a Svanberg, fucilata. Un gol d'oro zecchino".

I VOTI DI LUIS ALBERTO:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 8

LaLazioSiamoNoi: 7,5