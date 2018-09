Le pagelle di Luis Alberto: disastro, si divora 2 gol poi sparisce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Contro la Roma uno dei grandi assenti in caso Lazio è stato Luis Alberto. Prestazione disastrosa dello spagnolo, bocciato pesantemente in tutte le pagelle. 4.5 il voto de La Gazzetta dello Sport: in versione cincischiatore, gli arrivano due palloni molto interessanti in area ma si trastulla e si perde i treni per il gol. Dopo le due palle gol sparisce completamente dalla partita

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 4

Il Messaggero: 4,5

Tuttomercatoweb.com: 5