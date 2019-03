© foto di www.imagephotoagency.it

Luis Alberto in una sola partita ha fatto il doppio dei gol rispetto a quanti ne aveva siglati in tutto il resto del suo campionato e in vista della volata finale, che vedrà i biancocelesti lottare sia per la qualificazione in Champions che per la Coppa Italia, Simone Inzaghi spera di aver ritrovato uno dei suoi migliori talenti. Due reti e un assist da calcio d'angolo per Lulic, con il Parma totalmente annichilito dal suo splendido pomeriggio. Servirà come il pane nel finale di stagione e per lui è un peccato che il campionato debba fermarsi per due settimane.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5