© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Bell'addormentato". Il Messaggero è il quotidiano più severo nei confronti di Luis Alberto: un bel 4,5 per lo spagnolo della Lazio, che dopo la sconfitta contro il Napoli divide la critica. Detto del votaccio, insufficienza piena (5) anche per lalaziosiamonoi.it, mezzo voto in più per TMW e Tuttosport, che ne segnalano il buon avvio di gara. Controcorrente La Gazzetta dello Sport, per cui la prestazione dell'iberico è da considerarsi sufficiente.