Le pagelle di Luis Alberto - Tornano gli assist, torna la qualità: è rinato

Luis Alberto ha ripreso per mano la Lazio. Il migliore in assoluto secondo La Gazzetta dello Sport, co-protagonista col match winner Milinkovic-Savic secondo tutte le altre testate. Fatto sta che il fantasista spagnolo a San Siro è tornato a dare qualità alla squadra biancoceleste. Non è un caso che dopo la sua sostituzione, l'Inter si sia alzata di 30 metri e Inzaghi abbia pensato soltanto a difendere per portare a casa - riuscendoci - una vittoria a dir poco preziosa. Luis Alberto è rinato e l'invito a nozze di ieri sera per Sergej ne è la più lampante dimostrazione.

TMW 6,5

La Gazzetta dello Sport 7,5

Tuttosport 6,5

Il Messaggero 7

LaLaziosiamonoi 7