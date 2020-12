Le pagelle di Luis Alberto: trascina la Lazio, ma perde Hernandez sul 3-2

Gioia e dolore. Del resto, Luis Alberto non è certo un difensore. Lo spagnolo, nella sconfitta della Lazio contro il Milan, segna ribadendo in porta il rigore parato da Donnarumma e orchestra la manovra dei suoi, ma commenta anche una imperdonabile leggerezza difensiva. Il voto più alto è il 7 de La Gazzetta dello Sport: “Signore del centrocampo. Combina sempre qualcosa d’interessante e bello”. Mezzo voto in meno per il Corriere dello Sport (“Si mette sulle spalle la Lazio e la trascina. È lui a marcare Hernandez sul 3-2”) e per Tuttosport (“Al di là del gol, detta i tempi con intelligenza. Perde Hernandez”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

LaLazioSiamoNoi: 6,5