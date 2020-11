Le pagelle di Luis Alberto: un lampo, poi si perde nel traffico e scende il buio sulla Lazio

Le polemiche sono il passato, ma Luis Alberto non torna a brillare. Lo spagnolo gioca una brutta gara nella brutta domenica della Lazio, travolta dall’Udinese, e fa il pieno di 5 in pagella. “Comincia con la palla d’oro per Correa - scrive La Gazzetta dello Sport - poi si perde nel traffico”, mentre Tuttosport sottolinea: “L’inizio sembra dei suoi, poi si spegne”. Sulla stessa falsariga anche il Corriere dello Sport: “Un solo lampo in partenza, poi scende il buio”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

LaLazioSiamoNoi: 5