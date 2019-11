© foto di www.imagephotoagency.it

Chiamatelo il "Signore del centrocampo", scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. Tocchi sopraffini, magie no look e lampi di genio, avvia l'azione dell'1-0 lanciando Lazzari e regala al 'Tucu' Correa un assist meraviglioso per il gol che decide la partita. "Ci sono calciatori e ci sono poeti, Luis Alberto è un numero 10 adatto all'erba leggendaria di San Siro che dispensa ricami omerici per tutti", è non a caso l'analisi del Corriere dello Sport. Una meraviglia, per la Lazio e per tutti gli appassionati di calcio. Lo spagnolo brilla sotto gli occhi del Siviglia , meritandosi indiscutibilmente una lunga sfilza di 8 in pagella.

Questi i voti di Luis Alberto:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Il Messaggero: 8

LaLazioSiamoNoi: 8