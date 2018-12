© foto di Federico Gaetano

Luiz Felipe non è sempre titolare nella Lazio di Simone Inzaghi. Ma quando c'è da fare necessità virtù, il brasiliano risponde presente: soli 693 minuti in stagione finora, anche a causa di un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori squadra per un periodo, nella sfida contro il Bologna è senz'altro il migliore, non soltanto per il gol segnato. Tanto che TMW giudica la sua prestazione con un rotondo 7,5: "Solido in difesa, letale davanti. Segna il suo primo gol in Serie A con uno splendido stacco, poi la sua spizzata vale l'assist per lo 0-2".

Tuttosport : 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

TuttoMercatoWeb.com: 7,5