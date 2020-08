Le pagelle di Lukaku: 70 minuti opachi e 20 da leone. 33 gol, sempre più indispensabile

Qualcuno dica 33. Come i gol realizzati in stagione da Romelu Lukaku che per 70 minuti o giù di lì non sembrava essere in serata: troppo nervoso e arrabbiato, ma poi si è sbloccato e ha fatto vedere tutti i suoi lati migliori, specialmente nella seconda rete, la quinta dell'Inter. Sempre più potente, sempre più indispensabile.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

FcInterNews.it: 7