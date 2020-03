Le pagelle di Lukaku - Fa il solletico alla difesa della Juventus: peggiore in campo per tutti

Nessun dubbio dopo Juventus-Inter: se Paulo Dybala è stato il migliore in campo, nonostante abbia giocato appena 30 minuti, Romelu Lukaku è stato sicuramente il peggiore. "Resta a lungo ingabbiato nelle maglie bianconere. Gli arrivano pochi palloni, non riesce a muoversi, non sprigiona la sua forza", è non a caso la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport sulla sua prestazione. Un commento al quale fa prontamente eco il Corriere dello Sport: "Si vede solo quando la Juve batte i calci d'angolo, ma in un'occasione De Ligt in volo supera anche lui. Ogni tanto tiene palla, però se alla fine non riesce a concludere una sola volta significa che questa non è proprio la sua partita". Per dirla più in breve, parafrasando proprio il nostro commento di ieri qui su TMW, il centravanti belga allo 'Stadium' ha fatto il solletico alla difesa bianconera e la pioggia di insufficienze in pagella - c'è addirittura un 4 - ne è solo l'ulteriore conferma.

Questi tutti i voti di Romelu Lukaku:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4

FcInterNews: 5