Le pagelle di Lukaku: finché c’è lui c’è speranza. Un ciclone sul Toro, risponde a CR7

Finché c’è Big Rom c’è speranza. È il mantra dell’Inter, che rimonta e batte il Torino anche e soprattutto grazie a Romelu Lukaku, giudicato da tutti il migliore in campo nel 4-2 di San Siro. “Come un ciclone si abbatte sul Toro nella ripresa - scrive Tuttosport, voto 8, che prosegue - difficile trovare un modo migliore nel rispondere a CR7”. Stesso voto anche per il Corriere dello Sport: “Un fattore a cui l’Inter non può rinunciare. Bomber vero e autentico trascinatore”. Così come per La Gazzetta dello Sport: “Partecipa a quattro gol, due li firma. Isolato per un’ora, poi ribalta la gara”.

