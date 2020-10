Le pagelle di Lukaku - L'apriscatole, decisivo anche quando non spicca come al solito

"L’apriscatole è sempre e solo lui. Sblocca una gara incagliata con il 5° gol in campionato. È un leader, senza di lui l’Inter non esiste", questo il commento del Corriere della Sera, che premia il belga come miglior giocatore del match (7). Dello stesso avviso La Gazzetta dello Sport (7): "Riesce a essere decisivo anche in un pomeriggio in cui non spicca come al solito e soffre il trattamento ad personam della difesa genoana. Poi entra Barella, tutto cambia e Lukaku segna l’ennesimo gol spacca-partita".

I VOTI DI LUKAKU:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7

FcInterNews: 7