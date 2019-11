© foto di www.imagephotoagency.it

Freddo su calcio di rigore, ancor meglio un quarto d'ora prima quando pareggia i conti col Bologna. Romelu Lukaku è l'MVP di Inter-Bologna, il match-winner, l'uomo dei tre punti. Per noi di Tuttomercatoweb.com merita 7 in pagella, per La Gazzetta dello Sport addirittura otto proprio perché è il migliore in campo ed è lo "Spartacus del pallone, il gladiatore che in trasferta trascina". Stesso voto dal Corriere dello Sport, quotidiano per il quale il belga ha dominato la scena nella ripresa dopo un primo tempo così così. Si pone nel mezzo invece Tuttosport, che va oltre il gol: fa salire la squadra e smista palloni da maestro. Bagaglio tecnico di un giocatore completo. Gigantesco, per il Corriere della Sera.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 8