Le pagelle di Lukaku: semplicemente inarrestabile. Non c’è Inter senza Romelu

Meno male che c’è Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha trascinato l’Inter in Champions League: suo il gol dell’1-0, ma soprattutto suo quello che consente ai nerazzurri di agguantare gli avversari sul 2-2. Semplicemente inarrestabile, e infatti i voti sono tutti più che positivi, per un giocatore considerato da tutti gli osservatori il migliore in campo. “È la vita dell’Inter”, chiosa La Gazzetta dello Sport, mentre Tuttosport ne sottolinea alcuni errori durante il primo tempo, per poi però apprezzare il ritorno di “big Rom”. Il Corriere dello Sport sale a 8 per un inizio di stagione pazzesco. Commento finale affidato alle pagine del Corriere della Sera: “Non c’è Inter senza Romelu”.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

FcInterNews: 7,5