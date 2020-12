Le pagelle di Lukaku: Trubin gli nega il gol, poi toglie all’Inter quello della qualificazione

vedi letture

Romelu Lukaku più croce che delizia dell’Inter, nel pareggio senza gol contro lo Shakhtar Donetsk. L’attaccante belga tradisce le attese, non segna e nel finale, più sfortunato che altro, sventa anche il gol del suo compagno Alexis Sanchez. Inevitabili i voti negativi in pagella. 5 per La Gazzetta dello Sport “Fa l’assistente, ma da lui ci sarebbe aspettato il ruolo di titolare della cattedra”. Così anche Tuttosport: “Nella ripresa Trubin gli nega il gol con un intervento sensazionale. Nel finale para il colpo di testa a botta sicura di Sanchez”. Mezzo voto in più per il Corriere dello Sport, che però evidenzia: “Al momento buono toglie all’Inter il gol della possibile qualificazione”

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5

FcInterNews: 5