Le pagelle di Lukaku - Tutto o niente, per qualcuno è il peggiore dell'Inter

"Passi per il primo tempo, volenteroso e un po' sfortunato al tiro, ma la ripresa proprio no: scelte sbagliate in appoggio e due enormi occasioni sciupate. Tutto o niente, Lukaku è così". La Gazzetta dello Sport, questa mattina, analizza così il suo 5 in pagella a Romelu Lukaku, additato dalla rosea come il peggiore in campo dell'Inter contro l'Hellas Verona. Prova sufficiente, invece, per tutte le altre testate nazionali e locali. Nonostante i tanti gol sbagliati, come sottolineato ieri sera proprio su TMW, l'attaccante belga ha infatti accentrato il gioco offensivo dei nerazzurri rivelandosi ancora una volta fondamentale per la costruzione del gioco offensivo. Tre 6, un 6,5 e un 5, dunque, per l'ex Manchester United.

Questi tutti i voti di Lukaku:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

FcInterNews: 6,5