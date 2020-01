Le pagelle di Lukaku - Un tiro e basta: ingabbiato dalla peggior difesa di A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Ok, lo ingabbiano, però fa poco per liberarsi. Perché non uscire dall'area e provare a sfondare palla al piede?". La Gazzetta dello Sport si pone questo interrogativo all'indomani della prova insufficiente di Romelu Lukaku contro il Lecce. Annullato dalla difesa più perforata della Serie A, l'attaccante dell'Inter si è infatti nascosto calciando in porta solamente una volta nel primo tempo e addirittura zero nella ripresa. Davvero troppo poco, per lui e per una squadra che punta allo Scudetto, fermata ancora al 'Via del Mare' (1-1) e adesso quindi addirittura a -4 dalla vetta occupata dalla Juventus.

Questi tutti i voti di Romelu Lukaku:

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

FcInterNews: 5