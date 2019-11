Le pagelle di Lukaku: una gara da primo della classe

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Su Romelu Lukaku se ne sono sentite tante, in pochi mesi. La più gentile che potesse essere inadeguato per il calcio italiano. Da questa linea immaginaria a di là ci sono molte sfumature di grigio, tendente però sempre di più al nero. Invece Lukaku, da Cagliari a Praga, è bravo a evitare anche i buu di chiaro stampo razzista, convincendo tutti delle bontà delle sue giocate e qualità tecniche. Fa l'assist a Lautaro, poi spacca tutto e riporta l'Inter avanti con una cavalcata solitaria nel secondo tempo. Giocatore devastante quando corre con la palla, per Tuttosport gioca una gara da primo della classe anche sfruttando lo scivolone di Frydrich.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 9

Tuttosport: 7.5

FcInterNews: 8