Le pagelle di Lukic: la reversibilità fatta giocatore. E che gol

© foto di www.imagephotoagency.it

Elegante, essenziale e determinante. Gol di furbizia e senso tecnico, il primo centro in assoluto in granata: per Sasa Lukic un primo derby da ricordare, per tanto tempo. Moto perpetuo tra mediana e trequarti, il gol è solo l'inizio di una gara davvero preziosa. Per la Gazzetta dello Sport è la "reversibilità fatta giocatore", quando esce il Toro si abbassa e prende l'1-1. Dal punto di vista del mero voto, non scende mai sotto il 7 ma abbondano in particolare i 7.5.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

La Stampa: 7

Torinograta.it: 7,5