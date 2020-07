Le pagelle di Lyanco: due volte sfidato, due volte ci lascia la pelle. Soffre troppo e sempre

vedi letture

Tra i peggiori in campo nel match tra Juventus e Torino andato in scena ieri c'è Lyanco, autore di una serie di errori che sono costati cari ai granata. Per La Gazzetta dello Sport merita un 4,5 in classifica perché "due volte sfidato a duello, due volte ci lascia la pelle con un impaccio imbarazzante". Stesso voto dal Corriere della Sera, secondo cui è lui a concedere i gol a Dybala e Cuadrado, e dal Corriere dello Sport per il quale "soffre troppo e sempre". Mezzo punto in meno da Tuttosport: "Prestazione da dimenticare: deve lavorare molto a livello tecnico e imparare le più elementari norme del difendere".

I VOTI DI LYANCO:

TuttoMercatoWeb.com: 6

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Torinogranata.it: 4