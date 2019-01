© foto di Federico Gaetano

C'è chi cerca difensori all'estero, poi vai in Italia e trovi interpreti del ruolo di gran potenziale. Tra questi c'è sicuramente Giangiacomo Magnani, che a volte stecca, ma spesso dimostra d'essere una garanzia. Ieri, ad esempio, contro il Cagliari una prova maiuscola. Strepitoso in area, sulle palle alte ma anche su quelle basse. Non sbaglia praticamente nulla. E mette la sua firma su questo successo.

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5