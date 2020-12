Le pagelle di Magnani: fare match pari con Lukaku non è da tutti. Senza paura

Provateci voi, a fare a spallate con Romelu Lukaku. Giangiacomo Magnani, difensore del Verona, lo fa per 90 minuti nel 2-1 subito contro l’Inter. E anche bene. Voto 7 per il Corriere dello Sport: “Duella bene di fisico con Lukaku”. Mezzo voto in meno per La Gazzetta dello Sport: “Fare match pari con Lukaku non è da tutti. Senza paura fino al 90’”. Più critico Tuttosport che gli assegna 5,5: “Lotta come un leone con Lukaku, mezzo punto in meno per la palla che innesca il contropiede del gol di Lautaro”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5 .

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6,5