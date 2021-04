Le pagelle di Malinovskyi: l’uomo in più dell’ultimo mese. Terzo gol di fila

Ancora a segno contro il Bologna, Ruslan Malinovskyi sta vivendo il suo miglior momento da quando è in Italia ed è stato protagonista anche nell’ultima rotonda vittoria dell’Atalanta. “Terzo gol di fila con dai e vai stile basket con Muriel e rasoiata stile Marin”, scrive La Gazzetta dello Sport. Voto 7,5 come il Corriere dello Sport: “È un giocatore cresciuto in maniera evidente”. E per Tuttosport è “l’uomo in più dell’ultimo mese”.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5