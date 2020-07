Le pagelle di Malinovskyi: solito impatto devastante. La sua sassata aveva fatto sognare

Uno dei calciatori più in forma in casa Atalanta è senza dubbio Ruslan Malinovskyi, autore della rete del temporaneo 2-1 nel match di ieri con la Juventus. Entrato a poco più di venti minuti dalla fine, l'ex Shakhtar sfonda la porta col destro e si dimostra un calciatore straordinario quando deve calciare. Per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prestazione è da 7 in pagella.

Si trovano d'accordo i quotidiani oggi in edicola. La Gazzetta dello Sport (voto 7) racconta del "solito impatto devastante" dalla panchina per il trequartista ucraino, stesso giudizio dal Corriere dello Sport, per il quale merita solo applausi. Il Corriere della Sera ne elogia "la sassata che aveva fatto sognare", quella del 2-1. Mentre Tuttosport gli dà mezzo punto in più, ricordando anche come abbia sfiorato il 3-1.

I VOTI DI MALINOVSKYI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7