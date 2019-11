© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chance usata male da parte Ruslan Malinovskyi, che tira tanto in porta ma risulta confuso e nervoso nella sfida alla Sampdoria di ieri, tanto da farsi cacciare a metà ripresa e lasciare nei guai l'Atalanta, che aveva l'obiettivo di vincere per riscattare il ko contro il Cagliari. Davvero troppo ingenuo in occasione del secondo giallo, evidenzia Tuttosport, per un fallo evitabile su Vieira.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5