Le pagelle di Mancini: il dopo-Caldara segna e convince

In crescita continua, Gianluca Mancini continua a stupire tutti per personalità e sicurezza in difesa. E ieri, contro il Parma, si è tolto pure lo sfizio di realizzare il suo secondo gol in Serie A e anche il suo primo assist (spizzata per Palomino). Una nuova pianticella è sbocciata in casa Atalanta, senza paura di raccogliere la pesante eredità lasciata da Caldara, anche sotto porta, e con lo stesso desiderio di arrivare lontano. Sul centrale dell'Under 21 azzurra c'è da scommettere, l'anticipo della decima giornata di campionato è stato infatti solamente l'ultima dimostrazione di tutto il suo gran potenziale.

TuttoMercatoWeb: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere di Bergamo: 7