Le pagelle di Mancini: la sua mano nel successo. Condottiero azzurro

Nella vittoria dell'Italia contro la Polonia a Chorzow c'è la sua mano eccome. Roberto Mancini è il condottiero di un gruppo che per la prima volta dopo il disastro Mondiale è riuscito a ritrovare il sorriso e il suo grande merito è stato quello di dare continuità alla squadra che aveva preso anche qualche fischio a Genova contro l'Ucraina. Decisivo anche il cambio nel finale con l'ingresso in campo di Kevin Lasagna, preferito a Ciro Immobile. La vittoria garantirà un vantaggio nel sorteggio dei gironi per la qualificazione a Euro 2020 dove l'Italia sarà inserita tra le teste di serie.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7