Le pagelle di Mancini, poche idee e troppi cambi: il ct inciampa

Alla seconda partita ufficiale il ct dell'Italia Roberto Mancini è al centro delle critiche vista la sconfitta per 1-0 subita in Portogallo. La Gazzetta dello Sport di questa mattina giudica le sue scelte da 4,5 in pagella: "E fortuna che l'Italia gli era piaciuta, sennò ne cambiava 11 invece di 9. (...) C.t., non si diceva che la Nations League sostituisce le amichevoli e vale 3 punti?". Il Corriere della Sera lo valuta con lo stesso voto e aggiunge: "Troppi giocatori fuori posizione e idee poco chiare". Il Corriere dello Sport lo valuta da 5 e scrive: "La sua rivoluzione dura un tempo, anche con qualche sbandata". Tuttosport si allinea col 4,5: "La sensazione, purtroppo, è che si stia attorcigliando nella confusione di cercare una stra per uscire dalla crisi. (...) La rivoluzione non paga e ora il rischio Serie B incombe". Infine il Quotidiano Sportivo è l'unico giornale di questa mattina che lo valuta con una sufficienza piena: "Le prova tutte per cambiare il corso della gara, ma se il livello è questo sarà durissima".

I voti

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Il Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 4,5

Il Corriere dello Sport: 5

Quotidiano Sportivo: 6