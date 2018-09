Le pagelle di Mancini: sbaglia la formazione, ma i cambi sono giusti

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincere o giocare bene? La prima Italia di Roberto Mancini sceglie la via di mezzo: né l'una né l'altra. Contro la Polonia, gli azzurri hanno pareggiato senza un gioco entusiasmante. Il grande esaminato, in fin dei conti, era proprio il Mancio: rimandato, con un voto complessivo appena sotto il 6. Pesano le scelte iniziali, con Balotelli schierato anche se in serata negativa e un centrocampo che nel primo tempo ha fatto davvero troppa fatica. Riesce a sistemare la sua Italia in corsa: positivi i cambi della ripresa, con Bonaventura, Belotti e Chiesa più frizzanti rispetto ai titolari. Ma il pareggio interno, in chiave Nations League, può pesare.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6