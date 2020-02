"Ha sulla coscienza l'1-0, perché prima non fa scattare il fuorigioco e si fa dribblare da Caputo, in parte il 2-0, perché non marca Caputo, in toto il 3-0 (lancio sbagliato e successivo posizionamento errato) e il 4-2 (dribblato da Boga). Notte da horror". Gianluca Mancini e la Roma, come evidenzia il Corriere dello Sport, ieri sera sono letteralmente sprofondati in un abisso neroverde. Travolti dal punto di vista del gioco e della mentalità da un Sassuolo bello e finalmente concreto, anche a causa però dei demeriti giallorossi. In primis del difensore ex Atalanta, sicuramente alla sua peggiore partita finora: responsabile su tutti e quattro i gol degli avversari e sempre fuori posizione, almeno nel primo tempo. La sua leggera crescita nella ripresa non può bastare, tant'è che alcune testate stamane lo puniscono addirittura con un 3 in pagella.

Questi tutti i voti di Gianluca Mancini:

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 3

Tuttosport: 5

VoceGiallorossa: 3