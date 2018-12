Le pagelle di Mandzukic: furbo e agonista, è l'uomo-derby come CR7

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'urlo di gioia gliel'ha strozzato in gola il VAR a causa di un fuorigioco, ma Mario Mandzukic stava per essere decisivo anche ieri. "Quando c'è un po' di fango, bisogna sapersi sporcare le mani", scrive Massimiliano Allegri nel post-partita e si pensa subito a lui: protagonista al pari di CR7, conquista il rigore con una furbesca intuizione. Poi tante altre giuste giocate. Mostra il lato più agonista di sé, lotta come al solito. Se andassimo in guerra lo porteremmo sempre con noi. E i quotidiani lo premiano con la palma di uomo-derby, proprio come Cristiano.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5