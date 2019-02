© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra i peggiori in campo, ieri sera Mario Mandzukic al Wanda Metropolitano - contro la sua ex squadra - ha fornito una delle sue peggiore prestazioni da quando veste la casacca bianconera. "Gimenez e Godin gli praticano l’anestesia. Spirito guerriero ai minimi", scrive la 'Gazzetta dello Sport' che dà alla sua prestazione un 4.5. E' un voto ricorrente su diversi quotidiano, 'Tuttosport' compreso: "Latita. Nel primo si segnalano solo un pasticcio con Dybala (incomprensione) e un colpo di testa senza velleità. Nella ripresa, pure peggio".

Questo il commento di TMW: "L’uomo dei gol pesanti tradisce il suo pubblico. Sbaglia un pallone su due, non si rende mai pericoloso e soffre la fisicità degli avversari".

Le pagelle di Mario Mandzukic

TMW - 4.5

Gazzetta dello Sport - 4.5

Corriere dello Sport - 4.5

Tuttosport - 4.5

La Stampa - 5

La Repubblica - 4.5

Corriere della Sera - 5

Tuttojuve - 5