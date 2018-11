Le pagelle di Mandzukic - Prima da capitano onorata al meglio

© foto di www.imagephotoagency.it

Fascia di capitano al braccio per la prima volta, ancora un gol in stagione. Prestazione super di Mario Mandzukic che prende un bel 7 in pagella da TMW: "Il guerriero versione capitano fornisce l'ennesima prestazione tutta grinta e leadership. Doti che nel suo caso fanno anche rima con grande continuità in zona gol: 5 le reti realizzate fin qui in Serie A". Mezzo voto in più da Tuttosport: "Prima volta da capitano, onorata con l'usuale aria collerica che avvampa la folla. Gravita lontano dall'area tranne quando si sistema sulla linea e provoca l'annullamento di un gol. Nel secondo tempo sigilla il sesto show stagionale: esaltante il tocco sotto porta, poi il volto s'ingrugna e giù cascate di applausi".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7,5

La Stampa: 6,5