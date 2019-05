© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Entra in campo e trova la rete del pareggio contro l'Atalanta, il suo primo centro del 2019. Mario Mandzukic trova un gol che evita la sconfitta nel giorno dei festeggiamenti casalinghi dell'Allianz Stadium e che regala una gioia personale al centravanti croato dopo gli ultimi mesi complicati. Per la Gazzetta "il guerriero addormentato è rientrato dal letargo", ma in tanti fra siti e quotidiani pongono l'accento su quanto sia pesata la sua assenza nel momento decisivo della stagione. Soprattutto in Champions.

TuttoMercatoWeb: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoJuve 7