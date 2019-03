© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Mandzukic non sta attraversando un momento facile: il gol gli manca da tempo e l'impressione è che la colpa sia del tanto lavoro sporco che deve fare in ogni gara che inevitabilmente lo fa essere meno lucido sotto porta. Ieri al San Paolo si è sacrificato, ha lottato, ha prodotto poco e nulla in attacco e poi è uscito per stanchezza. Allegri può comunque sempre contare su di lui in ogni occasione.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6