Le pagelle di Manolas - come Achille davanti alle mura di Troia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sua rete dopo 4 minuti di gara ha di fatto spianato le porte alla vittoria della Roma, con i giallorossi ormai ad un passo dalla qualificazione. Per la Gazzetta dello Sport è il migliore in campo della Roma: "torna ed è come quando i Greci ritrovano Achille davanti alla mura di Troia. Una svolta. Segna il gol che indirizza il match, salva su Oblyakoc e non sbaglia quasi mai". Per Il Messaggero la prestazione del greco vale un 8 in pagella: "Pone rimedio a errori suoi e di altri, segna un gol che sblocca il match e lancia la roma in cielo. Acciaio vivo". Prestazione super del centrale della Roma, una media del 7 praticamente da parte di tutta la stampa.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7.5

Tuttosport: 7

Il Messaggero: 8

Il Tempo: 7

Vocegiallorossa.it: 6.5