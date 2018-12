© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Errore grave nel finale quando liscia il pallone e lascia di fatto Sau libero di involarsi in area di rigore. Manolas viene bocciato dai quotidiani: "Smezza con Fazio il corpo a corpo con Cerri. Non stava benissimo e ogni palla verticale diventa un problema gigantesco, che gestisce discretamente. Nel finale cicca l'intervento sulla palla per Sau", scrive Il Messaggero. Stesso voto, 5, anche da TMW: "La sua presenza è fondamentale per limitare la velocità di Farias. Il brasiliano ha una sola grande occasione per colpire. Decisivo, però, il buco difensivo che lancia Sau verso il gol del 2-2."

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 5,5

Il Messaggero: 5