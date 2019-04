© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finalmente a Genova, nel corso di Sampdoria-Roma, s'è rivisto il Kostas Manolas che tutti conosciamo. Quello che ci mette sempre una pezza, dal primo all'ultimo minuto. Che salva spesso e volentieri la Roma e gioca con grande agonismo. Accanto ad un gigante di statura come Fazio, il gigante sembra essere soprattutto lui. Il centrale greco sventa ogni possibile pericoloso. E guadagna il nostro 7 in pagella e quello de La Gazzetta dello Sport. Per Il Messaggero è tornato ai suoi livelli, mentre Tuttosport sottolinea qualche difficoltà avuta con Defrel, contro cui comunque se la cava. Come lo scorso anno, una sicurezza dietro.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6

Il Messaggero: 7

Vocegiallorossa.it: 7