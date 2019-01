© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Difficile scegliere il peggiore in campo della Roma. Detto di Dzeko, che con la sua espulsione ha condizionato la gara, nel 7-1 subito contro la Fiorentina sul banco degli imputati finisce inevitabilmente la difesa giallorossa. A deludere, soprattutto, Kostas Manolas, autore di un paio di svarioni davvero sorprendenti per un difensore della sua caratura e più in generale mai davvero in partita. "Leader stanco di difesa inesistente", chiosa Il Messaggero.