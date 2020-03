Le pagelle di Manolas: prima salva e poi segna, chiamatelo Signor Provvidenza

Gara precisa e attenta quella di Kostas Manolas contro il Torino. Ma, soprattutto, una rete di testa che contribuisce in maniera decisiva alla vittoria del Napoli. Ottimo anche il feeling con Maksimovic. E dai quotidiani piovono elogi. Per La Gazzetta dello Sport la sua prova è da 7 (come per Tuttonapoli.net e Tuttomercatoweb.com), che ricorda come il Torino sia la sua vittima preferita. Per il Corriere dello Sport (stesso voto) il centrale greco è il "Signor Provvidenza" perché prima salva su un tiro di De Silvestri e poi va a segnare. Grinta, forza e tempismo, per concludere, gli elogi di Tuttosport.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Tuttonapoli.net: 7