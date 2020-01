Le pagelle di Maran - 4 sconfitte nelle ultime 4: qualcuno salvi il Cagliari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattro sconfitte nelle ultime quattro partite contro Lazio, Udinese, Juventus e Milan, con ben dieci gol subiti e appena due segnati. Qualcuno salvi il Cagliari di Rolando Maran, quel Cagliari che tanto bene aveva fatto fino a inizio dicembre, salvo poi crollare a livello psicologico dopo il rocambolesco ko patito nel recupero della gara casalinga coi biancocelesti. "Grande girone d'andata, ora la crisetta diventa crisi. Il Cagliari si sgonfia ancora una volta alla distanza e ripete gli stessi errori", è non a caso la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport sulla prova di ieri coi rossoneri. A mister Maran (oggi tutte insufficienze in pagella), dunque, il difficile compito di rimotivare i suoi, perché se le gambe sembrano ancora andare regolarmente, questa squadra ha bisogno soprattutto di una strigliata mentale. Anche se, come ricorda stamane il Corriere dello Sport, "non era certo una prescrizione medica il fatto che si dovesse lottare per la Champions".

Questi tutti i voti di Rolando Maran:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5