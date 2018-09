Le pagelle di Mario Rui: rosso fatale, mancano i nervi saldi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una sciocchezza colossale che è costata carissimo al Napoli. Mario Rui ha lasciato i suoi in 10 a mezz'ora dalla fine contro la Juventus, con gli azzurri che sono così caduti sotto i colpi dei bianconeri. 4,5 per Il Mattino: parte bene su Emre Can, poi gli prende il sopravvento anche per colpa del cartellino che pare condizionarlo. Il suo secondo giallo, nella trequarti bianconeri, è un fallo inutile e frutto solo della confusione legata alla difficoltà. In una gara del genere servono anche i nervi saldi". Stesso voto per TMW: "Cerca la diagonale disperata sul primo gol di Mandzukic, senza impedire al croato di firmare il pari al 26’. Poco prima dell’intervallo tenta la conclusione all’incrocio, senza trovare lo specchio della porta. Punito con la seconda ammonizione nel corso della ripresa, ingenuità clamorosa quella del portoghese che lascia il Napoli con un uomo in meno a mezzora dalla fine".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 4,5

Il Mattino: 4,5

Tuttomercatoweb.com: 4,5