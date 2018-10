Le pagelle di Marlon: destro da antologia. Certezza neroverde

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un gol da antologia e un'ottima prova per Marlon, sempre più inamovibile nell'undici titolare di Roberto De Zerbi. Fantastico il suo destro dalla lunghissima distanza per il momentaneo 1-1, per un giocatore che sta diventando sempre più una certezza per il Sassuolo. Prezioso in tutte le fasi e anche se in occasione del gol di Mbaye non è del tutto esente da colpe la sua partita è stata molto più che positiva. L'acquisto fatto dagli emiliani nell'ultima sessione di mercato è stato azzeccato.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5