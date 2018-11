Le pagelle di Martinez - Vive per il gol, un Toro in attacco

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Secondo gol in campionato per Lautaro Martinez con la specialità della casa, l'incornata di testa. Il turnover di Spalletti funziona, l'attaccante segna e non fa rimpiangere Icardi: "Vive per il gol e si capisce dall'esultanza quasi isterica dopo il 2-0. Partita piena di cose interessanti e qualche nervosismo di troppo". Anche per TMW merita 7 in pagella: "Un Toro in attacco. Fa a sportellate con i difensori, ci prova dalla distanza ma alla fine trova il gol con la specialità della casa, l'incornata di testa. Standing ovation di San Siro al momento della sostituzione".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5