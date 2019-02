Le pagelle di Marusic: bocciatura su tutti i fronti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prestazione nettamente insufficiente per Adam Marusic, preferito a Romulo nel ballottaggio sulla fascia destra. Il problema non è solo il gol sbagliato a tu per tu con Vaclik, ma anche i tanti buchi in fase difensiva. Cinque per tutti i giornali, compreso l'inviato di TMW all'Olimpico.

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

TuttoMercatoWeb: 5