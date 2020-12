Le pagelle di Marusic: inesauribile, zanzara che dà fastidio alla difesa napoletana

Ottima la partita di Marusic, il suo cross è chiave per il gol dell'1-0 siglato con un colpo di testa di Immobile. Dovrebbe migliorare col sinistro, almeno a suo dire, ma è inesauribile nella sua corsa. Voti ampiamente positivi da parte di tutti i giornali, anche perché non si ferma solamente al cross, morbido, per il vantaggio biancoceleste. Anzi, per Tuttosport è una zanzara che infastidisce spesso la difesa napoletana.

TMW 7

Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 7

Corriere della Sera 7