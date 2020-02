"Contro Orsolini vede streghe e mostri variopinti. Il destino si materializza in Bani". Bastano poche parole a La Gazzetta dello Sport di oggi per riassumere la prova di Ales Mateju contro il Bologna. E pensare che il difensore del Brescia, fino al gol che ha deciso l'incontro nel finale, non aveva commessi errori evidenti... Sempre in difficoltà contro Orsolini sulla fascia, questo è vero, ma comunque capace in qualche modo di tenere botta. Per poi lasciare però tutto solo sul secondo palo il difensore del Bologna, autore del definitivo 2-1: una macchia imperdonabile sulla sua prestazione di ieri.

Questi tutti i voti di Ales Mateju:

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5